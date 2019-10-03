Мир

Скандальный разговор Трампа с Зеленским: в США заявили, что обнародованный текст неполный

В расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США 25 июля, которая вызвала скандал в Белом доме и запустила процедуру импичмента президенту США, не передано минимум 20 минут разговора. Об этом в интервью CNN заявил независимый сенатор Ангус Кинг.

По словам Кинга, телефонный разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает лишь треть разговора.

Он отметил, что два сотрудника зачитывание текста вслух и это заняло 10 минут 40 секунд.

«Теперь мы не знаем, чего не хватает», — прокомментировал Кинг, добавив, что некоторое время мог занять перевод, если во время разговора двух президентов были задействованы переводчики.

Сенатор полагает, что временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для проведения расследования. Кинг предупредил, что любое обвинение в измене не должно быть легкомысленным.

Кинг предложил Конгрессу США расследовать выдвинутые агентом ЦРУ факты, «чтобы выяснить, прав ли осведомитель или нет».

Подробно о скандальном разговоре двух президентов и том, как это может отразиться на Украине, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Импичмент Трампу: зачем в США раскрутили Украинагейт».

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