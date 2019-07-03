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Семья Началовой намерена судиться с мошенниками, зарабатывающими на ее смерти
После внезапной смерти российской певицы Юлии Началовой страсти вокруг ее имени не утихают. Пока фанаты горюют и предлагают строить в честь певицы храм, выдвигают версии о святости певицы, мошенники решили на этом заработать.
После того, как Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» заявил, что крест на могиле Началовой мироточит, к ней увеличился поток «туристов». С 1 июля региональные турагенты предлагают всем желающим совершить однодневный тур на Троекуровское кладбище к месту захоронения Юлии. В середине месяца к могиле начнут возить организованные группы туристов.
Это крайне возмутило родителей Юлии и ее близких. Они намерены подавать в суд на мошенников, которые наживаются на смерти певицы. Позицию семьи выразила в Instagram пресс-секретарь Началовой Анна Исаева.
«Предупреждаю всех и каждого, кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой — мы будем вас судить. Всех, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы и предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку, а также тех, кто снимает там фильмы, раздает интервью на свое усмотрение, предупреждаю — не играйте с огнем!», — написала пресс-секретарь Анна Исаева.
Она добавила, что готова лично оторвать голову тому, кто «в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы». Анна предупредила СМИ, что интервью близкие Юлии на эту тему давать не собираются, как и ставить охрану у могилы.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца, наступившей в результате сепсиса. Ее могила на Троекуровском кладбище превратилась в место паломничества. Поклонники замечают мистические знаки и утверждают, что могила имеет магическую силу.
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