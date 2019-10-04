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Разрисовал свастикой мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине: в СБУ показали фото вандала
СБУ и Нацполиция установили вандала, осквернившего памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области. В последнее время в Украине было осквернено несколько памятников расстрелянным евреям. Подробности дела сообщает Служба безопасности Украины.
Злоумышленник нанес краской изображения нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, который построен на месте казни нацистами более девятисот евреев во время Второй мировой войны.
В преступлении подозревался представитель художественных кругов Киева, который фанатично обожает свастики и руны. Он украсил ими свое жилище, внешний фасад, а также забор приусадебного участка, детскую комнату и домашние вещи.
В ходе обыска у киевлянина выявили свидетельства подготовки к актам вандализма в отношении еврейских культурных объектов. Также обнаружено почти тридцать металлических свастик, изготовленных злоумышленником в собственной мастерской. Найдены и карты Кировоградской и Николаевской областей с отметками объектов для совершения актов вандализма. Обнаруженные аэрозольные краски серого и черного цветов полностью совпадают с теми, которыми было осквернено место еврейского захоронения. Изъята и электропила, которой на памятные знаки наносились свастики. Все предметы направлены на экспертизу.
Продолжаются следственные действия по установлению причастности задержанного к актам вандализма, совершенным недавно в Николаевской области.
Ранее сообщалось, что задержан вандал, который надругался над несколькими памятниками воинам АТО.
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