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Происшествия

Кладут деньги под дворник: украинцев предупредили о хитрой уловке автоугонщиков

12:34 4 октября 2019 3900
Трюк мошенников
Инф. «ФАКТОВ»

Мошенники могут обмануть не только при покупке автомобиля. Сейчас автовладельцам грозит новая опасность. Об этом сообщается в группе «Харьков 1654» в Facebook.

«Выезжая с парковки супермаркета, я обнаружил, что у меня под дворниками задвинута 200-гривневая купюра. Если бы я не слышал о подобных случаях раньше, то обязательно бы вышел, чтобы взять ее, а так — заблокировал двери и тронулся», — пишет администратор сообщества.

По его словам, за ним двинулась машина без номеров с тонированными стеклами, но не стала преследовать, а поехала в другом направлении.

Расчет был на то, что человек выйдет из авто забрать купюру, а этот момент преступник прыгнет за руль заведенной машины и угонит ее.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мошенники специализировались на обмане фермеров.

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