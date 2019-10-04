Рябошапка заявил о пересмотре дел, касающихся сына Байдена

Украина

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, которые касаются компании Burisma («Бурисма»). Также ведется расследование по эпизоду, фигурирующему в «деле Байдена». Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, информирует «Интерфакс-Украина».

«Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — отметил Руслан Рябошапка в ответ на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.

Журналисты также спросили генпрокурора о реакции на упоминание его фамилии в стенограмме телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики», — заявил генпрокурор.

Ранее «ФАКТЫ» проанализировали причины, по которым был раскручен «Украинагейт».

Фото: LIGA.net

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