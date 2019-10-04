Собчак засветила округлившийся живот в чужой спальне (фото, видео)

Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Собчак, о беременности которой давно ходят слухи, засветила округлившийся живот во время интервью с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым).

Так, во время записи программы «Осторожно, Собчак!» телеведущая разглядывала спальню рэпера и случайно повернулась к камере, распахнув верхнюю одежду.

На кадрах (смотреть с 1:25:35) видно, что животик у Ксении достаточно внушительный.

Напомним, что на свадьбу Собчак подарили сертификат на роды. Она, правда, отметила, что пока не собирается рожать. Перед свадьбой телеведущая даже сама выступила с заявлением: беременности нет, все — слухи.

Отметим, что ранее появились слухи, что телеведущая больше не живет со своим мужем Константином Богомоловым. Пара поженилась 13 сентября 2019 года, устроив очень скандальную свадьбу.

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