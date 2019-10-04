24.57 / 25.01 26.86 / 27.43
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Собчак засветила округлившийся живот в чужой спальне (фото, видео)

14:23 4 октября 2019 925
Собчак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Ксения Собчак, о беременности которой давно ходят слухи, засветила округлившийся живот во время интервью с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым).

Так, во время записи программы «Осторожно, Собчак!» телеведущая разглядывала спальню рэпера и случайно повернулась к камере, распахнув верхнюю одежду.

На кадрах (смотреть с 1:25:35) видно, что животик у Ксении достаточно внушительный.

Напомним, что на свадьбу Собчак подарили сертификат на роды. Она, правда, отметила, что пока не собирается рожать. Перед свадьбой телеведущая даже сама выступила с заявлением: беременности нет, все — слухи.

Собчак

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/hGfTWnLOiK8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Собчак

Отметим, что ранее появились слухи, что телеведущая больше не живет со своим мужем Константином Богомоловым. Пара поженилась 13 сентября 2019 года, устроив очень скандальную свадьбу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер