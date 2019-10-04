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- 14:23 Собчак засветила округлившийся живот в чужой спальне
Собчак засветила округлившийся живот в чужой спальне (фото, видео)
Российская телеведущая Ксения Собчак, о беременности которой давно ходят слухи, засветила округлившийся живот во время интервью с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым).
Так, во время записи программы «Осторожно, Собчак!» телеведущая разглядывала спальню рэпера и случайно повернулась к камере, распахнув верхнюю одежду.
На кадрах (смотреть с 1:25:35) видно, что животик у Ксении достаточно внушительный.
Напомним, что на свадьбу Собчак подарили сертификат на роды. Она, правда, отметила, что пока не собирается рожать. Перед свадьбой телеведущая даже сама выступила с заявлением: беременности нет, все — слухи.
Отметим, что ранее появились слухи, что телеведущая больше не живет со своим мужем Константином Богомоловым. Пара поженилась 13 сентября 2019 года, устроив очень скандальную свадьбу.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.