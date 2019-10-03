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«Разъехались и кольца сняли»: в сети обсуждают развод Собчак и Богомолова
Личная жизнь телеведущей Ксении Собчак и ее «молодого» мужа Константина Богомолова продолжает волновать общественность. По мнению пользователей Сети, супруги уже развелись, несмотря на то, что после свадьбы прошло всего несколько недель, передает российский ресурс «Утро.ру».
«Пишут, что Собчак с Богомоловым разводятся… Что измена, уже разъехались и кольца сняли… Какая интересная у людей жизнь… А тут сидишь в Ростове в гостинице в номере, стилизованном под американский лофт, пишешь иск… Ешь из чайника сосиски… Ничего занимательного…»,— пишет в Twitter пользователь @volkova__v.
Комментаторы с удовольствием поддержали сенсационную, но не подтвержденную официально тему.
«Там по определению не может быть развода… самка богомола откусывает самцу голову»,— заявляет @boralex57.
«Лучше нормально жить и работать, даже иногда с сосисками из чайника, чем постоянно что-то из себя изображать»,— возмущается @gt_gplh.
Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Их свадьба была признана одним из самых эпатажных торжеств в отечественном шоу-бизнесе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова вызвала бурю негодования у верующих, в частности, эротический танец невесты под песню Аллегровой «Войди в меня». Нарушением церковных законов считают и венчание пары, ведь и Ксения и Константин ранее были в браке. За эпатажные выходки Собчак может грозить суд. Национал-консервативное движение России подало в Генпрокуратуру РФ заявление, в котором обвиняют Ксению в оскорблении чувств верующих. Активисты считают, что своим танцем и сексуальным нарядом, а Ксения была в черном боди, она «нагло и бессовестно попирала» христианские ценности в целом, и религиозные символы в частности.
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