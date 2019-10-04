- 15:39 Груз задавил людей: выяснились жуткие детали крушения самолета под Львовом
- 15:28 Громкое дело: трансплантолога, задержанного с миллионом долларов, отпустили домой
- 15:23 Новая философия градостроительства: Андрей Вавриш рассказал, почему девелопмент больше не будет закрытым процессом
- 15:12 Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемого оставили под стражей
- 15:09 Рада дала добро на прослушку депутатов
- 15:08 «Стал счастливее»: Потап рассказал о жизни с Настей Каменских после свадьбы
- 15:03 «Нет даже в мировой практике»: эксперт назвал «дело о корвалоле» рекордсменом по срокам рассмотрения
- 14:56 Переполох на Крымском мосту: возле опоры обнаружили авиабомбы
- 14:50 СМИ рассказали, как нардепы пытаются «перекроить» табачный рынок в пользу своих структур
- 14:40 Лукашенко помиловал украинского журналиста Шаройко
- 14:39 В Киеве у взяточника-трансплантолога изъяли миллион долларов
- 14:23 Собчак засветила округлившийся живот в чужой спальне
Переполох на Крымском мосту: возле опоры обнаружили авиабомбы (фото)
Возле Крымского моста рядом с одной из опор дало о себе знать эхо Второй мировой войны. Спецподразделения извлекли из воды три авиационные бомбы и гранату Ф-1.
Как сообщают «Крым. Реалии», взрывоопасные предметы были найдены 3 октября возле 291-й опоры моста.
Две авиабомбы весом 10 кг, одна авиабомба весом 2,5 кг и граната были вывезены на специальный полигон и там нейтрализованы.
Напомним, ранее в России регулярно озвучивались страшилки о якобы существующих планах у неких диверсантов взорвать Керченский мост. Объявив особый режим в районе моста, Россия ввела усиленные досмотры судов, следующих из Азовского в Черное море. Также под предлогом защиты от диверсантов были введены обыски автомобилей и автопассажиров, заезжающих на мост.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.