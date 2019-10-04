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Происшествия

Переполох на Крымском мосту: возле опоры обнаружили авиабомбы (фото)

14:56 4 октября 2019 376
мост
Инф. «ФАКТОВ»

Возле Крымского моста рядом с одной из опор дало о себе знать эхо Второй мировой войны. Спецподразделения извлекли из воды три авиационные бомбы и гранату Ф-1.

мост

Как сообщают «Крым. Реалии», взрывоопасные предметы были найдены 3 октября возле 291-й опоры моста.

мост

Две авиабомбы весом 10 кг, одна авиабомба весом 2,5 кг и граната были вывезены на специальный полигон и там нейтрализованы.

мост

Напомним, ранее в России регулярно озвучивались страшилки о якобы существующих планах у неких диверсантов взорвать Керченский мост. Объявив особый режим в районе моста, Россия ввела усиленные досмотры судов, следующих из Азовского в Черное море. Также под предлогом защиты от диверсантов были введены обыски автомобилей и автопассажиров, заезжающих на мост.

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