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Здоровье и медицина

«Нет даже в мировой практике»: эксперт назвал «дело о корвалоле» рекордсменом по срокам рассмотрения

15:03 4 октября 2019 118
суд
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Суды уже более 15 лет рассматривают спор компаний «Фармак» и «Дарница» о праве на использование названия «Корвалол», и это дело — рекордсмен даже по мировым меркам. Такое мнение в интервью изданию Pravo.ua высказал авторитетный юрист в сфере прав интеллектуальной собственности, адвокат, партнер Arzinger Тарас Кислый.

«Это дело — рекордсмен. Соединились многие факторы, которые повлияли на срок рассмотрения, но это, конечно, уникальный случай, не уверен, что в мировой практике есть пример столь длительного рассмотрения на самом деле достаточно тривиального судебного спора о торговой марке», — отметил Тарас Кислый.

По его словам, «дело о корвалоле» — очень известное в кругу специалистов, что не очень позитивно характеризует сферу защиты интеллектуальной собственности в Украине.

«Во-первых, сроки (дело рассматривается более 15 лет), во-вторых, обстоятельства этого дела, в-третьих, итерации в судебных инстанциях, что является нелицеприятным. Дело продолжает рассматриваться, и остается надежда, что последняя точка в нем будет поставлена в скором времени. В этом деле, я считаю, правда на стороне компании «Фармак», которой принадлежат права на ТМ «Корвалол», — подчеркнул юрист Тарас Кислый.

Он также отметил в интервью, что считает крайне неправильным подход экспертов, которые в 2010 году давали оценку схожести препаратов «Корвалол» компании «Фармак» и препарата «Корвалол-Дарница» компании «Дарница».

«По моему мнению, такой экспертный подход является неправильным. Интеллектуальная собственность предполагает эксклюзив и защиту объекта. Давайте абстрагируемся от конкретного дела о ТМ «Корвалол», возьмем, к примеру, другие мировые дела по похожей тематике. У Pfizer есть флагманский препарат «Виагра». Если следовать логике эксперта, то можно выпустить «Виагра-Дарница», и это не будет нарушать прав компании Pfizer. Это нонсенс, интеллектуальная собственность так не работает. Не знаю, чем руководствовался эксперт, но я категорически не согласен с такими выводами», — уверен Тарас Кислый.

Напомним, более 15 лет «Фармак» пытается защитить уникальность торговой марки «Корвалол Corvalolum». Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке — фармацевтическая компания «Дарница» — начала выпускать лекарственное средство под названием «Корвалол-Дарница».

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