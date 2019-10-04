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Рада дала добро на прослушку депутатов
4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который разрешает НАБУ и ГБР прослушивать фигурантов уголовных дел. Ранее был назначен новый состав ЦИК. Об этом сообщает «Обозреватель».
Решение по НАБУ и ГБР подержали 330 депутатов. При этом они не голосовали за разрешение обысков у народных депутатов.
Наиболее важное изменением в уголовно-процессуальном законодательстве заключается в том, что НАБУ и ГБР получили автономное право на прослушку. Изначально в документе предусматривалось разрешение на проведение обысков и получение данных депутатов без позволения Верховной Рады, но многочисленные правки депутатов исключили эту возможность.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сказал, что для этого разработают отдельный законопроект.
Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о столице.
Фото: Liga.NET
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