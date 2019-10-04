Рада назначила новый состав ЦИК: полный список

Украина

4 октября Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, который был подан президентом Зеленским.

В состав новой ЦИК вошли:

Боярчук Оксана Борисовна («Слуга народа»),

Буглак Юрий Александрович, («Европейская солидарность»),

Гатауллина Елена Аухатовна («Слуга народа»),

Гевко Андрей Евгеньевич («Голос»),

Глущенко Виктория Анатольевна («Батькивщина»),

Грень Виталий Вячеславович («Слуга народа»),

Диденко Олег Николаевич («Слуга народа»),

Дубовик Сергей Олегович («Оппозиционная платформа — За жизнь»),

Евстигнеев Андрей Сергеевич («Слуга народа»),

Ефремова Ирина Алексеевна («Слуга народа»),

Кармаза Александра Александровна («Слуга народа»),

Любченко Павел Николаевич («Слуга народа»),

Мирошниченко Юрий Романович («Оппозиционная платформа — За жизнь»),

Перепелюк Владимир Григорьевич («Слуга народа»),

Плукар Виталий Владимирович («Слуга народа»),

Постивый Сергей Александрович («Слуга народа»),

Фрицкий Юрий Олегович («Слуга народа»).

Таким образом, из 17 новых членов ЦИК 12 — представители, выдвинутые фракцией «Слуга народа», 2 выдвиженца «Оппозиционной платформы — За жизнь» и по одному кандидату от «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Голоса».

Как сообщалось ранее, 4 октября Верховная Рада рассмотрит также законопроект о конфискации активов.

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