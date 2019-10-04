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Рада назначила новый состав ЦИК: полный список
4 октября Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, который был подан президентом Зеленским.
В состав новой ЦИК вошли:
- Боярчук Оксана Борисовна («Слуга народа»),
- Буглак Юрий Александрович, («Европейская солидарность»),
- Гатауллина Елена Аухатовна («Слуга народа»),
- Гевко Андрей Евгеньевич («Голос»),
- Глущенко Виктория Анатольевна («Батькивщина»),
- Грень Виталий Вячеславович («Слуга народа»),
- Диденко Олег Николаевич («Слуга народа»),
- Дубовик Сергей Олегович («Оппозиционная платформа — За жизнь»),
- Евстигнеев Андрей Сергеевич («Слуга народа»),
- Ефремова Ирина Алексеевна («Слуга народа»),
- Кармаза Александра Александровна («Слуга народа»),
- Любченко Павел Николаевич («Слуга народа»),
- Мирошниченко Юрий Романович («Оппозиционная платформа — За жизнь»),
- Перепелюк Владимир Григорьевич («Слуга народа»),
- Плукар Виталий Владимирович («Слуга народа»),
- Постивый Сергей Александрович («Слуга народа»),
- Фрицкий Юрий Олегович («Слуга народа»).
Таким образом, из 17 новых членов ЦИК 12 — представители, выдвинутые фракцией «Слуга народа», 2 выдвиженца «Оппозиционной платформы — За жизнь» и по одному кандидату от «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Голоса».
Как сообщалось ранее, 4 октября Верховная Рада рассмотрит также законопроект о конфискации активов.
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