24.54 / 24.97 26.83 / 27.41
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада назначила новый состав ЦИК: полный список

11:47 4 октября 2019 100
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

4 октября Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, который был подан президентом Зеленским.

В состав новой ЦИК вошли:

  • Боярчук Оксана Борисовна («Слуга народа»),
  • Буглак Юрий Александрович, («Европейская солидарность»),
  • Гатауллина Елена Аухатовна («Слуга народа»),
  • Гевко Андрей Евгеньевич («Голос»),
  • Глущенко Виктория Анатольевна («Батькивщина»),
  • Грень Виталий Вячеславович («Слуга народа»),
  • Диденко Олег Николаевич («Слуга народа»),
  • Дубовик Сергей Олегович («Оппозиционная платформа — За жизнь»),
  • Евстигнеев Андрей Сергеевич («Слуга народа»),
  • Ефремова Ирина Алексеевна («Слуга народа»),
  • Кармаза Александра Александровна («Слуга народа»),
  • Любченко Павел Николаевич («Слуга народа»),
  • Мирошниченко Юрий Романович («Оппозиционная платформа — За жизнь»),
  • Перепелюк Владимир Григорьевич («Слуга народа»),
  • Плукар Виталий Владимирович («Слуга народа»),
  • Постивый Сергей Александрович («Слуга народа»),
  • Фрицкий Юрий Олегович («Слуга народа»).

Таким образом, из 17 новых членов ЦИК 12 — представители, выдвинутые фракцией «Слуга народа», 2 выдвиженца «Оппозиционной платформы — За жизнь» и по одному кандидату от «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Голоса».

Как сообщалось ранее, 4 октября Верховная Рада рассмотрит также законопроект о конфискации активов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер