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Спорт

Финал чемпионата мира по мини-футболу и бой Владислава Сиренко: календарь трансляций спортивных событий недели

7:06 7 октября 2019 51
Владислав Сидоренко
Инф. «ФАКТОВ»

Среда, 9 октября

Баскетбол. Кубок Европы ФИБА

«Днепр» — «Борисфен» (Беларусь) — XSPORT — 19:00

Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины

Четвертьфиналы — «Спорт 1» — 11:00; 11:40; 13:30; 15:10

Футбол. Товарищеский матч

Германия — Аргентина — «Футбол 1» — 21:45

Четверг, 10 октября

Баскетбол. Чемпионат Украины

«Одесса» — «Черкасские Мавпы» — XSPORT — 19:00

Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины

Полуфиналы — «Спорт 1» — 12:00; 14:00

Футбол. Отбор на Евро-2020

Казахстан — Кипр — «Футбол 2» — 17:00

Беларусь — Эстония — «Футбол 2» — 19:00

Косово — Гибралтар «Футбол 1» 19:00

Нидерланды — Северная Ирландия — «Футбол 2» — 21:45

Хорватия — Венгрия — «Футбол 1» — 21:45

Пятница, 11 октября

Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины

Финал — «Спорт 1» — 14:00

Баскетбол. Чемпионат Украины

«Харьковские Соколы» — «Прометей» — XSPORT — 19:00

Бокс

Владислав Сиренко — Айван Ди Берардино, Александр Захожий — Кевин Джонсон — XSPORT — 21:00

Футбол. Отбор на Евро-2020

Украина — Литва — «Украина», «Футбол 1» — 21:45

Чехия — Англия — «Футбол 2» — 21:45

Суббота, 12 октября

Баскетбол. Чемпионат Украины

«Химик» — «Киев-Баскет» — XSPORT — 14:00

Хоккей. Чемпионат Украины

«Кременчуг» — «Днепр» — XSPORT — 17:00

Футбол. Отбор на Евро-2020

Грузия — Ирландия — «Футбол 2» — 16:00

Дания — Швейцария «Футбол 2» — 19:00

Босния и Герцеговина — Финляндия — «Футбол 1» — 19:00

Норвегия — Испания — «Футбол 1» — 21:45

Италия — Греция — «Футбол 2» — 21:45

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины

«Брест» (Беларусь) — «Мотор» — XSPORT — 19:30

Воскресенье, 13 октября

Футбол. Отбор на Евро-2020

Казахстан — Бельгия — «Футбол 1» — 16:00

Венгрия — Азербайджан — «Футбол 2» — 19:00

Беларусь — Нидерланды — «Футбол 1» — 19:00

Эстония — Германия — «Футбол 2» — 21:45

Уэльс — Хорватия — «Футбол 1» — 21:45

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике (прямые трансляции финалов с участием украинцев).

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