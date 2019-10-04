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Финал чемпионата мира по мини-футболу и бой Владислава Сиренко: календарь трансляций спортивных событий недели
Среда, 9 октября
Баскетбол. Кубок Европы ФИБА
«Днепр» — «Борисфен» (Беларусь) — XSPORT — 19:00
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины
Четвертьфиналы — «Спорт 1» — 11:00; 11:40; 13:30; 15:10
Футбол. Товарищеский матч
Германия — Аргентина — «Футбол 1» — 21:45
Четверг, 10 октября
Баскетбол. Чемпионат Украины
«Одесса» — «Черкасские Мавпы» — XSPORT — 19:00
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины
Полуфиналы — «Спорт 1» — 12:00; 14:00
Футбол. Отбор на Евро-2020
Казахстан — Кипр — «Футбол 2» — 17:00
Беларусь — Эстония — «Футбол 2» — 19:00
Косово — Гибралтар «Футбол 1» 19:00
Нидерланды — Северная Ирландия — «Футбол 2» — 21:45
Хорватия — Венгрия — «Футбол 1» — 21:45
Пятница, 11 октября
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины
Финал — «Спорт 1» — 14:00
Баскетбол. Чемпионат Украины
«Харьковские Соколы» — «Прометей» — XSPORT — 19:00
Бокс
Владислав Сиренко — Айван Ди Берардино, Александр Захожий — Кевин Джонсон — XSPORT — 21:00
Футбол. Отбор на Евро-2020
Украина — Литва — «Украина», «Футбол 1» — 21:45
Чехия — Англия — «Футбол 2» — 21:45
Суббота, 12 октября
Баскетбол. Чемпионат Украины
«Химик» — «Киев-Баскет» — XSPORT — 14:00
Хоккей. Чемпионат Украины
«Кременчуг» — «Днепр» — XSPORT — 17:00
Футбол. Отбор на Евро-2020
Грузия — Ирландия — «Футбол 2» — 16:00
Дания — Швейцария «Футбол 2» — 19:00
Босния и Герцеговина — Финляндия — «Футбол 1» — 19:00
Норвегия — Испания — «Футбол 1» — 21:45
Италия — Греция — «Футбол 2» — 21:45
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины
«Брест» (Беларусь) — «Мотор» — XSPORT — 19:30
Воскресенье, 13 октября
Футбол. Отбор на Евро-2020
Казахстан — Бельгия — «Футбол 1» — 16:00
Венгрия — Азербайджан — «Футбол 2» — 19:00
Беларусь — Нидерланды — «Футбол 1» — 19:00
Эстония — Германия — «Футбол 2» — 21:45
Уэльс — Хорватия — «Футбол 1» — 21:45
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике (прямые трансляции финалов с участием украинцев).
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