Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн дебютный бой украинца в супертяжеловесах

Спорт

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США) на ринге Wintrust Arena пройдет бой в супертяжелом весе между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком (16 побед, 12 из них — нокаутом), дебютирующим в новом для себя дивизионе, и американцем Чаззом Уизерспуном (38 побед, 29 из них — нокаутом, 3 поражения).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ТРАНСЛЯЦИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО ДЛЯ НАШЕГО БОКСЕРА ПОЕДИНКА.

До последнего момента Усик готовился к бою с Тайроном Спонгом, но во вторник, 8 октября, за четыре дня до запланированной даты поединка стало известно о положительной допинг-пробе, которую сдал голландский боксер. Несмотря на все заверения бойца о том, что он чист и его подставили, команда украинца в оперативном порядке нашла замену Спонгу в лице американца Чазза Уизерспуна.

Соперник Усика по прозвищу «Джентльмен» достаточно силен, ведь не проигрывал в последних восьми поединках на профессиональном ринге. Свою последнюю победу однофамилец известной актрисы Риз Уизерспун одержал 23 сентября нынешнего года над колумбийцем Сантандером Сильгадо. Украинец же последний раз выходил в ринг почти год назад, 10 ноября 2018-го, когда отправил в нокаут британца Тони Беллью и защитил свои чемпионские пояса в первом тяжелом весе.

В прямой трансляции бой Усик — Уизерспун на территории Украины покажет телеканал «Интер». Начало эфира — 13 октября в 04:30. Также поединок запланирован на «Первом канале» (Россия), Sky Sports (Великобритания) и стримминговой платформе DAZN.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик нокаутировал талисмана «Чикаго Буллз» быка Бенни перед дебютом в супертяжеловесах.

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