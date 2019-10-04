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Украина

ЦИК избрала нового главу: что известно об Олеге Диденко

17:42 4 октября 2019 185
Олег Диденко
Инф. «ФАКТОВ»

Председателем обновленной Центральной избирательной комиссии избрали кандидата от парламентской фракции «Слуга народа» Олега Диденко. Напомним, 4 октября Рада назначила новый состав ЦИК.

Процедура голосования была тайной, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Фото гражданской сети «Опора»

Согласно обнародованной информации, кандидатуру нового главы ЦИК была поддержана единогласно.

Диденко уже являлся членом Центральной избирательной комиссии (с апреля 2014 года и до ее роспуска в сентябре 2019 года).

Новый руководитель Центризбиркома родился 8 мая 1980 года. В 2003—2014 годах — работал помощником-консультантом народных депутатов, в т. ч. на постоянной основе. Является профессиональным адвокатом.

Как сообщали «ФАКТЫ», 13 сентября Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении всех членов ЦИК.

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