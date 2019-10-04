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Происшествия

Под Львовом грузовик таранил маршрутку: много пострадавших (фото)

19:13 4 октября 2019 255
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львовской области произошло очередное масштабное ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля. Как сообщили в полиции, около 16:15 на автодороге Львов — Шегини между селами Зимна Вода и Конопница (Пустомытовский район) маршрутный автобус БАЗ влетел в МАЗ.

По данным полиции, всего в ДТП пострадали 10 человек, погибших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в сентябре в Украине произошло несколько смертельных ДТП с маршрутными автобусами. Так, в столкновении грузовика с маршруткой на трассе Киев — Одесса пострадали 12 человек, а 21 сентября произошло смертельное столкновение маршрутного автобуса с автоцистерной на дороге между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. Среди 9 погибших оказался 17-летний парень.

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