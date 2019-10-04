- 20:14 Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: прямые трансляции финалов с участием украинцев
- 20:09 Скандал в одесском детском центре реабилитации: изнасилована воспитанница
- 20:06 В Киеве и области "накрыли" сеть борделей: десятки задержанных
- 19:23 ЦИК избрала нового главу: что известно об Олеге Диденко
- 19:18 Заклеивала рот скотчем: под Николаевом воспитатель детсада издевалась над малышами
- 19:13 Под Львовом грузовик таранил маршрутку: много пострадавших
- 19:13 Беринчик – Морено: где смотреть чемпионский бой
- 19:00 Избавление от вредных привычек и эмоциональный подъем: гороскоп здоровья на октябрь
- 18:42 Покупателей срочно эвакуировали: рабочие чуть не сожгли супермаркет в Киеве
- 18:33 Под носом у военных и экологов: в заповеднике в Одесской области браконьеры выловили десятки тонн кефали
- 18:25 Старейшая в мире черепаха умерла в возрасте 344 лет во дворце
- 18:16 Верховная Рада утвердила программу действий Кабмина
Под Львовом грузовик таранил маршрутку: много пострадавших (фото)
Во Львовской области произошло очередное масштабное ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля. Как сообщили в полиции, около 16:15 на автодороге Львов — Шегини между селами Зимна Вода и Конопница (Пустомытовский район) маршрутный автобус БАЗ влетел в МАЗ.
По данным полиции, всего в ДТП пострадали 10 человек, погибших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в сентябре в Украине произошло несколько смертельных ДТП с маршрутными автобусами. Так, в столкновении грузовика с маршруткой на трассе Киев — Одесса пострадали 12 человек, а 21 сентября произошло смертельное столкновение маршрутного автобуса с автоцистерной на дороге между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. Среди 9 погибших оказался 17-летний парень.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...