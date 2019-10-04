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Заклеивала рот скотчем: под Николаевом воспитатель детсада издевалась над малышами
Первой тревогу забила мама ребенка из подготовительной группы одного из детсадов города Первомайска. Она обнаружила у своего ребенка на губе кровоподтек. Мальчик рассказал маме, что рот ему заклеивала воспитатель за то, что он громко разговаривал.
По информации «ФАКТОВ», мать обратилась в управление по делам детей Первомайского горсовета.
В дальнейшем рассказ мальчика подтвердили и другие дети из этой группы, сообщившие, что их наставница заклеивала им рты скотчем за плохое поведение. В итоге по итогам проведенной проверки 30-летнюю воспитательницу уволили.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, открыто уголовное производство по статье УК Украины «Побои и истязания». Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Херсонской области женщина издевалась над своими детьми, в частности сажала их на цепь. Похожий случай был и в Днепре. Там мамочка в воспитательных целях сажала приемных детей на цепь и завязывала им глаза.
А в Краматорске над брошенными детьми в больнице издевалась медсестра.
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Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...