«Сам потащу покрышки под Банковую»: Сенцов высказался о «формуле Штайнмайера»

Украина

Освобожденный из российского плена украинских режиссер Олег Сенцов считает, что украинская сторона, согласовав формулу Штайнмайера", не изменила интересам государства.

В случае, если это произойдет, бывший политзаключенный обещает лично протестовать под Офисом президента на Банковой.

Об этом Олег Сенцов написал в своем Fаcebook.

«Все наперебой комментируют подписание формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую», — написал украинский режиссер.

При этом Олег Сенцов допускает, что Путин вместе с европейцами будут пытаться принудить Зеленского к миру на их условиях, но призывает пока что не предпринимать резких шагов и отследить развитие ситуации.

Как известно, Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске 1 октября согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. Это решение ТКГ открывает возможность проведения в этом году встречи лидеров «нормандской четверки» по Донбассу.

На следующий день, 2 октября, несколько тысяч человек провели митинг под стенами Офиса президента Украины из-за несогласия с «формулой Штайнмайера». В видеобращении 3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть напишет новый закон об особом статусе Донбасса в сотрудничестве со «всем украинским обществом». В ЕС выразили надежду, что реализация так называемой «формулы Штайнмайера» приведет к имплементации Минских договоренностей. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва положительно оценивает подписание согласованной сторонами в Минске 1 октября «формулы Штайнмайера».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов заявил, что его «маленькой мечтой» является осуществление справедливости в том, чтобы президент России Владимир Путин ответил за свои преступления в суде Гааги.

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