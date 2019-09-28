Сенцов рассказал о “своей маленькой мечте”, связанной с Путиным

Украина

Освобожденный в начале сентября из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что его «маленькой мечтой» является осуществление справедливости в том, чтобы президент России Владимир Путин ответил за свои преступления в суде Гааги. Об этом он сказал в интервью «Deutsche Welle».

«Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо — наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдовы, преступления против Грузии, против граждан Европы. За сбитый „Боинг“ нужно ответить, это однозначно», — сказал Сенцов.

Таким образом режиссер ответил на вопрос журналиста, хотел бы ли он увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге.

Также режиссер добавил, что сбитый в 2014 году «Боинг-777» является следствием системы Путина, по той же причине погибли 13 тысяч человек в войне на Донбассе, считает Сенцов.

«Я бы хотел, чтобы он (Путин — ред.) ответил в суде в Гааге», — подчеркнул он.

Кроме того, на вопрос о своих планах украинский режиссер сказал, что видит перед собой две большие цели. Первая — чтобы Украина была цивилизованной, похожей на европейскую страну, живущую по европейским стандартам и ценностям, чтобы она была независимая, в том числе от влияния России. Это очень важно, потому что, пока Россия не отстанет, нашей стране будет трудно. Вторая цель Сенцова — добиться, чтобы были освобождены все находящиеся в российских тюрьмах украинские политзаключенные.

«Я знаю, что такое сидеть в тюрьме, и я использую свои возможности и авторитет, чтобы помочь им освободиться», — уверен Сенцов.

Напоминаем, что 25 августа 2015 года в России Сенцова якобы за подготовку терактов в Крыму приговорили к 20 годам строгого режима тюрьмы. 7 сентября 2019 года режиссер вернулся в Украину в рамках обмена пленными между Украиной и РФ «35 на 35».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов заявил о том, что президент России Владимир Путин согласился на большой обмен пленными не потому, что ему нужен был Владимир Цемах, а потому, что он хочет перезагрузить отношения с Украиной.

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