Мир

Докажи, а не то депортируют: украинцам усложнили получение убежища в Италии

Правительство Италии включило Украину в список «безопасных стран», мигрантам из которых будет трудно получить право на убежище на Апеннинах. Об этом пишет Deutsche Welle.

«Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время пресс-конференции в пятницу, 4 октября, представил список „безопасных стран“. Мигрантов из этих стран будут считать не имеющими права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, заявил министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде», — говорится в сообщении.

Всего в список вошло 13 стран: Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

По словам Ди Майо, треть всех мигрантов, которые просят убежища в Италии, родом именно из этих государств.

Также он уточнил, что принятые изменения ускорят рассмотрение заявлений об убежище, поданных искателями из этих стран, «примерно от двух лет до четырех месяцев.

Принятие списка, указывает Ди Майо, стало «первым шагом», после которого должно увеличиться количество депортаций искателей убежища, которые получили отказ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», многие украинцы спешат получить убежище в США через Мексику. В частности, в консульства поступает по 10−15 звонков в день от украинцев, которые хотят поехать в Мексику и пересечь границу с США для получения там убежища. Ранее эти люди находились в режиме ожидания — президент США Дональд Трамп ужесточил правила получения убежища и запретил его получение через третьи страны, в частности и через Мексику.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter