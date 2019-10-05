Фальшивый Брэд Питт убил бывшую подругу-продюсера и закопал ее во дворе дома

Мир

В пятницу, 4 октября, гражданина Эстонии Кирилла Белорусова (32 года) приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшей возлюбленной, французского кинопродюсера Лорелин Гарсии-Берто. Об этом пишет Mirror.

Сообщается, что Кирилл Белорусов был признан виновным в убийстве еще в понедельник, 30 сентября, но судья объявил наказание только в пятницу.

В тюрьме Белорусов проведет как минимум 24 года, только после этого можно будет просить о досрочном освобождении.

Издание напоминает, что Лорелин Гарсия-Бетро была найдена мертвой 6 марта на западе Лондона в Кью Гарденсе. Вскрытие показало, что женщина скончалась от повреждений в результате оказания давления на область шеи. Белорусов в том же месяце был задержан в Таллинне. 15 марта Харьюский уездный суд решил выдать Белорусова британским властям.

Согласно информации СМИ, Белорусов задушил свою экс-возлюбленную, а затем отправился в магазин, чтобы приобрести инструменты, которые помогут избавиться от трупа. 5 марта друзья 34-летней Гарсии-Берто заявили об ее исчезновении в правоохранительные органы. Позднее полицейские нашли ее обнаженное и связанное тело в мешках для мусора, которые были закопаны на заднем дворе ее дома в Лондоне.

Гарсия-Берто была кинопродюсером, а ее будущий убийца всем рассказывал, что работал дублером Брэда Питта во время съемок фильма «Война миров». На самом деле мужчина работал в барах и ночных клубах. Белорусов задолжал Гарсии-Барто, с которой незадолго до кровавой развязки расстался, крупную сумму денег. Чтобы не возвращать долг, он рассказывал француженке сказки про несуществующий рак поджелудочной железы, а потом решил от нее избавиться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в Польше и Германии разыгралась трагедия, жертвами которой стала украинская заробитчанка Кристина и поляк по имени Павел. Причиной несчастья стала неразделенная любовь — девушка отказалась встречаться с парнем, и он решил совершить убийство.

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