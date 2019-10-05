Украина

Оформить субсидию через интернет разрешили не всем: стало известно, кто сможет не стоять в очередях

Минсоцполитики решило подготовить украинцев к отопительному сезону с тем, чтобы уменьшить нагрузку на свои подразделения и привлечь население к удаленным сервисам. С этой целью льготников призывают подавать заявки на коммунальные субсидии в электронной форме.

Сделать это можно на сайте министерства, выполнив несколько простых шагов.

ШАГ 1. Зайти на сайт Минсоцполитики в рубрику «Е-Сервіси».

ШАГ 2. В рубрике «Е-Сервіси». выбрать «Субсидії».

ШАГ 3. Выбрать один из трех способов регистрации / входа.

При этом чиновники обращают внимание, что регистрация с помощью ЭЦП или BankID дает возможность подавать и подписывать документы в электронном виде. При такой регистрации не нужно посещать управления соцзащиты.

А вот, при регистрации по электронному адресу необходимо распечатать, подписать и занести в орган соцзащиты документы в бумажной форме.

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Необходимые документы поступят на э-адрес физлица в формате PDF, после того как оно заполнит форму на сайте.

ШАГ 4. После входа в систему заполнить электронные формы:

Заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделения банка),

Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

ШАГ 5. Подтвердить правильность данных и подать документ.

При этом чиновники делают важную оговорку: без визита в органы соцзащиты смогут обойтись лишь те, кто получил личную электронную подпись. Всем остальным после подачи всех данных на сайте и заполнения нужны форм все-таки придется явиться и от руки поставить свои подписи на документах.

В то же время в министерстве уверяют, что получение электронной подписи — не очень хлопотный процесс. Можно либо сходить в центр сертификации Минюста, либо сделать это удаленно в государственном Приватбанке. В его системе Приват24.

Выполнив указанные действия, следует проверить электронную почту, указанную при регистрации. Ведь после подачи документов на указанный э-адрес придет сообщение о том, что э-заявление на назначение субсидии зарегистрировали. Также в сообщении придет его номер и копии представленных документов. Минсоцполитики советует сохранить это сообщение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 октября, в Украине вводится монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплачивать льготу на коммуналку будут двумя способами — наличными и безналичными.

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