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«Аллы Пугачевой больше нет в живых»: российский блогер сделал страшное предположение

6:57 5 октября 2019 1678
Алла Пугачева с родными и друзьями
Инф. «ФАКТОВ»

В России блогер Гоген Солнцев сделал страшное предположение, усомнившись в том, что Примадонна — «настоящая».

«Аллы Борисовны уже нет в живых»,— озвучил он свое мнение, запустив тем самым очередную волну «похорон» легендарной певицы, пишет VistaNews.

По мнению шоумена, Алла Пугачева — дорогостоящий бренд и никому не выгодна ее смерть. Солнцев уверен, что есть достаточно весомых причин, чтобы начать тщательную проверку Примадонны.

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Основываясь на предположении Гогена напрашивается вывод, что Максим Галкин — муж Аллы Борисовны — намеренно скрывает помолодевшего «двойника» Пугачевой, чтобы не лишиться средств существования и обеспечить 6-летним детям комфортные условия жизни.

Сергей Соседов также высказал сомнения относительно Аллы Борисовны, отметив, что Пугачеву попросту прячут от общественности. Ведь в современном мире достаточно просто с помощью пластических операций сделать двойника.

В то же время Илья Резник — друг Примадонны, заявил, что новости о подмене — выдумки, а Алла настоящая и тщательно следит за своим здоровьем, что и позволяет ей выглядеть лучше своих сверстников.

В свою очередь, Алла Борисовна предпочитает ни опровергать, ни подтверждать слухи: похоже, Примадонна (или ее двойник) решила жить активной жизнью и наслаждаться времяпровождением с детьми и мужем, что можно понять по микроблогу артистки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что причиной того, что Алла Пугачева запустила собственную линию обуви, стала прозаичная причина: в молодости она пострадала из-за того, что носила тесные мамины туфли, которые были на два размера меньше.

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