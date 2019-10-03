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«Девчонка»: длинноногая Пугачёва в «молодежном» мини затмила Кристину Орбакайте (фото)
Несмотря на то, что звезда советской и российской эстрады Алла Борисовна Пугачёва в этом году отметила 70-летний юбилей, глядя на нее, в это трудно поверить.
Причиной этого многие поклонники певицы считают благотворное влияние появление в жизни Примадонны молодого мужа и детей.
Очередным доказательством отличного внешнего вида певицы стало фото, которое разместил 2 октября супруг Пугачёвой Максим Галкин.
В своём instagram артист опубликовал семейное фото, на котором Алла Борисовна запечатлена со своими дочками, Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной и подругами.
«Девчонки», — подписал он пост.
На фото видно, что в отличие от Орбакайте, которая выбрала закрытый «лук» — стильные брюки и розовый свитер, Алла Борисовна предпочла более смелый вариант одежды.
Примадонна нарядилась в коротенькое бело-черное платье с акцентом на массивный чёрный пояс. Такой наряд обнажил стройные ноги певицы, подчеркнув её прекрасную физическую форму и женственность.
Подписчикам усыпали Аллу Борисовну комплиментами.
«Девочки-красавицы», «Цветник! Какие все красивые!», «Обожаю всех! Будьте здоровы!», «Очень классные девчонки», «Всех вас обожаю, все клевые», — пишут поклонники.
Многие отмечают, что еще 10−15 лет назад никто и подумать не мог, в том числе и сама Алла Борисовна, что после 70 она будет выглядеть настолько эффектно и дерзко.
Также некоторые фолловеры Максима отметили, что на фоне Пугачёвой в таком дерзком образе даже Кристина Орбакайте выглядит не так ярко.
Напомним, Игорь Николаев порадовал старым архивным видео с Алой Пугачевой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что причиной того, что Алла Пугачева запустила собственную линию обуви, стала прозаичная причина: в молодости она пострадала из-за того, что носила тесные мамины туфли, которые были на два размера меньше.
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