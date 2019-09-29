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Алла Пугачева пострадала из-за тесных маминых туфель: стали известны детали
Несколько лет назад Алла Пугачева сильно похудела и сменила стилиста. Также Примадонна перестала появляться на сцене в балахонах, предпочитая более молодежный стиль в одежде. Кроме того, он отказалась от ботильонов, заменив их кедами и кроссовками.
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О том, что привело ее к этому и подтолкнуло к созданию собственной коллекции обуви, артистка рассказала в документальном фильме, пишет издание Teleprogramma.pro.
«Для меня это всегда была больна тема — подобрать себе обувь. И я шла от своих проблем с ногами», — вспомнила Алла Борисовна, рассказывая, как создавалась ее первая коллекция туфлей.
Она считает, что туфли ее мамы, которые были 34 размера, в то время как певица носила 36, и стали причиной того, что ее ноги «испортились». Свою дебютную коллекцию летней обуви Примадонна представила в 1997 году.
«Мне пришлось хлебнуть с этим бизнесом, не с обувным, я и там, и там пробовала. Многие подбивали меня, но оказывались очень непорядочными людьми. Начиналось воровство, безделье, и я сама прикрывала все. И думала, что мне уже не повезет никогда в этом деле», — поделилась Пугачева.
А президент группы компаний «Новард» Андрей Илиопуло признался, что сам подал артистке идею о создании обуви.
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«Она на самом деле молодец, она серьезно относится к тому, чем занимается. Мы вместе поехали в Италию, посмотреть, как все производится, как все делается», — отметил Андрей.
Немало помог с запуском коллекции и Валентин Юдашкин, который уже тогда был известен. Он помогал певице придумывать модели обуви.
«Я где не была, везде приблизительно покупала обувь, которая мне нравилась и которая мне хорошо была. Я потом может ее и не носила. Я рисовала не очень, поэтому подумала, а затем рисовать. У меня еще старая обувь была, разношенная, потому что я в ней только и ходила. Я ее взяла и притащила. Посмотрели, что здесь можно так, а тут вот так», — рассказала Пугачева.
В дальнейшем создание коллекции помогло артистке решиться на отказ от модельных образцов и перейти к простой, но при этом удобной обуви.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева устроила Ксении Собчак «головомойку» из-за высказываний о Филиппе Киркорове.
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