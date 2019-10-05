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Украина

Сильные дожди и мокрый снег: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой 5 октября

7:25 5 октября 2019 276
Мокрые листья
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 5 октября в Украине (кроме Винницкой, а также западных и северных областей), ожидаются дожди, иногда с грозами. Тем временем в Карпатах возможен дождь со снегом. Об этом свидетельствует актуальный прогноз Украинского Гидрометцентра.

Днем в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях возможны значительные дожди. Температура ночью не превысит 8° тепла, на юге и востоке страны столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 9 до 14 градусов выше нуля. Дневные температуры составят 10−15 градусов, теплее будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму — 16−21 градус.

Ветер преимущественно северный, 7−12 метров в секунду, днем на Приазовье возможны порывы до 15−20 метров в секунду.

Синоптическая карта Украины на 5 октября

В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха составит 11−13 градусов выше нуля.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что после двух дождливых выходных, 5−6 октября, украинцев ждет значительное похолодание, однако оно не продлится долго.

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