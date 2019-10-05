Украина

В зоне боевых действий на Донбассе погиб еще один украинский военный

В зоне боевых действий на Луганщине 4 октября погиб украинский боец, еще двое его боевых побратимов получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре Штаба операции объединенных сил в Facebook. Напомним, 3 октября на передовой погиб старший солдат 14-я отдельной механизированной бригады Юрий Тишик.

Всего в зоне ответственности «Север» противник осуществил 14 обстрелов позици ООС, в т. ч. у Новолуганского четырежды были использованы минометы запрещенного калибра 120 и 82 мм, а у Луганского и Зайцево — 82 мм.

Всего в течение суток, 4 октября, вооруженные формирования РФ и их наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела украинский боец был ранен.

С начала текущих суток, 5 октября, российские военные и боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в т. ч. в районе Золотого вели огонь из миномета калибра 82 мм.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце сентября на Донбассе погибла 21-летняя боец батальона «Айдар» Анастасия Витовская.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter