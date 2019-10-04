Украина

ВСУ назвали имя бойца, погибшего на Донбассе 3 октября (фото)

14-я отдельная механизированная бригада сообщила о гибели на передовой на Донбассе своего боевого побратима, старшего солдата Юрия Тишика. Фатальный обстрел позиций бригады произошел 3 октября.

Погибшему было 28 лет.

«Мы не простим! Смерть врагам!», — написали бойцы бригады в Facebook.

Командование и личный состав выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 30 сентября в Обухове Киевской области простились с 38-летним старшим лейтенантом Национальной гвардии Александром Маркивым, получившим пулю в лицо при обстреле позиций своей бригады на Донбассе.

Кроме того, стало известно о гибели на Донбассе 21-летней бойца «Айдара» Анастасиии Витовской.

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