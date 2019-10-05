24.77 / 25.30 27.04 / 27.72
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Бывшего тренера Усика и Кличко жестоко избили (фото, видео)

10:48 5 октября 2019 497
Али Башир
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Экс-наставник Владимира Кличко и Александра Усика 68-летний Али Башир серьезно пострадал во время инцидента перед вечером бокса во Флинте (штат Мичиган, США). В главном событии соревнований должен был состояться бой за вакантные титулы чемпионки мира по версиям WBC/WBO между американкой Клариссой Шилдс (9−0, 2 KO) и Иваной Хабазин (20−3, 7 КО) из Хорватии, которую тренирует знаменитый американец.

Во время взвешивания Башир сцепился с мужчиной, предположительно из команды Шилдс. На видео нет момента нападения, но очевидцы утверждают, что удар был нанесен исподтишка. В результате Башира госпитализировали с переломом лицевой кости, а сам бой отменили.

TMZ Sports утверждает, что полиция задержала подозреваемого. Его личность не сообщается.

Сам же Башир, и сейчас работающий с боксером из Украины — Владом Сиренко, сообщил в соцсетях, что ему предстоит перенести операцию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик прекратил сотрудничество с Али Баширом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер