Бывшего тренера Усика и Кличко жестоко избили (фото, видео)

Спорт

Экс-наставник Владимира Кличко и Александра Усика 68-летний Али Башир серьезно пострадал во время инцидента перед вечером бокса во Флинте (штат Мичиган, США). В главном событии соревнований должен был состояться бой за вакантные титулы чемпионки мира по версиям WBC/WBO между американкой Клариссой Шилдс (9−0, 2 KO) и Иваной Хабазин (20−3, 7 КО) из Хорватии, которую тренирует знаменитый американец.

Во время взвешивания Башир сцепился с мужчиной, предположительно из команды Шилдс. На видео нет момента нападения, но очевидцы утверждают, что удар был нанесен исподтишка. В результате Башира госпитализировали с переломом лицевой кости, а сам бой отменили.

TMZ Sports утверждает, что полиция задержала подозреваемого. Его личность не сообщается.

Сам же Башир, и сейчас работающий с боксером из Украины — Владом Сиренко, сообщил в соцсетях, что ему предстоит перенести операцию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик прекратил сотрудничество с Али Баширом.

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