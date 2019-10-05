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В Киеве мужчины на BMW X5 устроили стрельбу по прохожим: введен план «Перехват»
В Киеве 5 октября ввели оперативный план «Перехват». Правоохранители ищут автомобиль BMW X5 черного цвета. На нем скрылись неизвестные кавказской внешности, которые, по предварительной информации, несколько раз выстрелили по людям.
Инцидент произошел в Святошинском районе на бульваре Кольцова, 14, пишет Информатор.
Полиция ввела план «Перехват» около 12:04. Правоохранители разыскивают черный BMW X5 с номерными знаками АА2302ВР. Автомобиль скрылся в неизвестном направлении. Преступники могут направляться на выезд из столицы.
В полиции просят всех, кто видел машину, подходящую по описанию, обязательно сообщить на линию «102».
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 5 октября в Киеве на улице Закревского драка между десятком человек завершилась стрельбой. В результате столкновения пострадал один человек. В результате в городе ввели план «Сирена».
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