Путин готовится уничтожить Украину: эксперт указал на явные признаки

Украина

В Москве по-прежнему готовится к масштабной войне на уничтожение Украины, жалея, что в свое время упустили момент для результативной атаки. Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявлял, что уже в скором времени Россия начнет воевать по-новому.

Такое мнение военный эксперт Валентин Бадрак выразил в статье для «Зеркала Недели» и перечислил несколько признаков подготовки РФ к войне.

Так на начало 2019 г. общая оснащенность российских Вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники (ВВТ) выросла до 61% (в т.ч. в Сухопутных войсках — до 48,3%, в Воздушно-космических силах — до 74%). Для сравнения — в силах обороны Украины количество новых средств военной техники не превышает 10%, а по данным Центра исследования армии, конверсии и разоружения — не более 5−6%, причем последний показатель высчитан с учетом иностранной военной помощи и усилий волонтеров.

Тем временем в России в рамках реализации утвержденной Путиным Концепцией развития воздушно-космической обороны РФ на период до 2030 г. уже развернута программа модернизации стратегической авиации. Среди прочего, в рамках программы в 2019 г. планируется завершить модернизацию бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ, до конца 2020-го — стратегический бомбардировщик Ту-160М. Минобороны РФ и госкомпания «Сухой» подписали в 2019 г. контракт на модернизацию большой партии фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 (поколения++).

Кроме того, 16 мая Путин заверил, что в ближайшие годы военные получат 76 Су-57 вместо запланированных 12−15, а с 2020 года стартуют поставки первых комплексов ПВО С-350 «Витязь» (дальность поражения 60 км). А еще в текущем году в РФ официально объявили о начале производства перспективных систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», которые начнут поставлять с 2020 года.

Кроме поставок АСУ «Акация», для управления российскими войсками с недавнего времени поставляются комплексы единой системы управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ) «Созвездие-М2» и ЕСУ оперативно-тактического звена (ОТЗ) «Андромеда-Д». В Западный военный округ передаются новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин». А на оккупированных территориях Украины были обнаружены и автоматизированные станции постановки помех радиосвязи Р-378а «Тобол», предназначенные для подавления радиосвязи, а также новейшие системы РЭБ «Красуха», «Леер», «Репеллент» и впервые продемонстрированная в 2017 году «Былина».

«Эти мазки к общей картине перевооружения отражают общую тенденцию курса перевооружения: развитие ракет и их носителей (самолеты), усиление ПВО, достижение превосходства за счет технологий (системы управления и РЭБ)», — отмечает эксперт.

Напомним, Сергей Шойгу лицемерно заявил, что столкновение между украинской и российской армиями — «это сумасшедший сюжет», а «братские народы» будут жить в мире.

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