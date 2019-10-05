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Деньги

Тарифы на коммуналку не снизят: министр назвала причину

15:37 5 октября 2019 150
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Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на обещания президента Зеленского «сделать все, чтобы коммуналка для наших людей была дешевле», которые он озвучил на киевском форуме YES в сентябре этого года, украинцам не стоит ожидать снижения коммунальных тарифов, поскольку правительство Гончарука выступает за внедренение рыночных цен на энергоресурсы.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью на канале «1+1».

Как передает Finance.ua, министр также подчеркнула, что приведение цены к уровню рыночной, является требованием Международного валютного фонда.

По ее словам, механизм установления цен на газ для населения, который действует в Украине сейчас, является несправедливым, поскольку он позволяет платить за коммуналку меньше людям как с низкими доходами, так и людям с высокими доходами.

Министр отметила, что тем слоям населения, которые не могут оплачивать «справедливые рыночные тарифы», правительство должно помогать через субсидии. Такую позицию поддерживает и Международный валютный фонд.

«Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги», — добавила Маркарова.

О том, сколько украинцам придется платить за коммуналку зимой, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Отопительный сезон на носу: что будет с ценами на газ для населения зимой».

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