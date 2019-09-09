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У Зеленского заявили о снижении цены на газ для населения

15:58 9 сентября 2019 47
Газ
Инф. «ФАКТОВ»

С сентября стоимость тысячи кубометров газа для населения Украины будет снижена на 115 гривен. Напомним, что с июня НАК «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех торговых площадок.

Как сообщает «Укринформ», об этом на заседании Согласительного совета заявил руководитель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. «Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%», — отметил он.

Также, по словам Геруса, есть шансы на снижение с 1 октября и тарифов на электроэнергию. Отметив, что с сентября тариф для населения снизился на 20 копеек, Андрей Герус предположил, что с 1 октября цена уменьшится еще на 10 копеек.

Эксклюзивный материал о том, какие тарифы ждут украинцев зимой «Отопительный сезон на носу: что будет с ценами на газ для населения зимой» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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