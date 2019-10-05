- 01:15 TetrisChallenge: аэропорт «Киев» присоединился к популярному флешмобу
- 00:02 Виновен, но прощен: Риз Уизерспун забавно отчитала свою собаку за порчу коврика
- 05.10 23:54 Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира
- 05.10 23:52 Дожди, снег и заморозки: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
- 05.10 23:39 Украинец Беринчик в ярком бою защитил чемпионский пояс: полное видео
- 05.10 22:55 Астероид получит имя лучшего учителя Украины-2019 – Натальи Кидаловой из Мелитополя
- 05.10 22:53 Даша Астафьева показала голую грудь под прозрачным плащом
- 05.10 22:43 Беринчик – Морено: где смотреть чемпионский бой
- 05.10 22:41 «Ворскла» на последних секундах избежала пятого подряд поражения в УПЛ: видеообзоры матчей 10-го тура
- 05.10 22:40 Работает без выходных: дочь больной Заворотнюк активно снимается в рекламе
- 05.10 22:26 Зеленский провел срочное совещание с главами силовых ведомств: что обсуждали
- 05.10 22:09 "Это свобода": председатель Верховного Суда заявила, что не знает размер своей зарплаты
TetrisChallenge: аэропорт «Киев» присоединился к популярному флешмобу (фото)
Международный аэропорт «Киев» присоединился к популярному флешмобу Tetris Challenge и опубликовал в Facebook соответствующее фото.
Флешмоб Tetris Challenge стартовал в соцсетях 1 сентября — тогда полиция Цюриха опубликовала в Facebook фото двух своих сотрудников, «выложенных» рядом с машиной и всем своим инвентарем. Идею швейцарские стражи порядка позаимствовали у своих новозеландских коллег, которые выкладывали подобный снимок годом ранее.
К флешмобу тут же присоединились люди других профессий: пожарные, врачи, спасатели, летчики, музыканты, да и просто кто угодно, кому есть что разложить перед камерой.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию StopTheWaste для борьбы с пищевыми отходами. Флешмоб «Остановить отходы» направлен на повышение осведомленности о количестве выбрасываемых продуктов ежедневно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..