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Украина

TetrisChallenge: аэропорт «Киев» присоединился к популярному флешмобу (фото)

1:15 6 октября 2019 34
Аэропорт
Инф. «ФАКТОВ»

Международный аэропорт «Киев» присоединился к популярному флешмобу Tetris Challenge и опубликовал в Facebook соответствующее фото.

Флешмоб Tetris Challenge стартовал в соцсетях 1 сентября — тогда полиция Цюриха опубликовала в Facebook фото двух своих сотрудников, «выложенных» рядом с машиной и всем своим инвентарем. Идею швейцарские стражи порядка позаимствовали у своих новозеландских коллег, которые выкладывали подобный снимок годом ранее.

К флешмобу тут же присоединились люди других профессий: пожарные, врачи, спасатели, летчики, музыканты, да и просто кто угодно, кому есть что разложить перед камерой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию StopTheWaste для борьбы с пищевыми отходами. Флешмоб «Остановить отходы» направлен на повышение осведомленности о количестве выбрасываемых продуктов ежедневно.

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