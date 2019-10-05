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В Кривом Роге мужчина зверски избил школьника, с которым поссорился его сын (фото)
В Кривом Роге мужчина ударил в глаз 11-летнего ребенка, с которым поссорился его сын. Ранее в Черновцах учитель физики ударил школьника.
Как сообщает «Первый Криворожский», инцидент произошел 1 октября.
Случилось все в Саксаганском районе города. Мужчина якобы решил разобраться в конфликте сына и другого ученика школы № 72, в которой учатся мальчики.
В результате таких «разборок», у пострадавшего школьника гематомы на лице, заплывший глаз. Мальчику оказывают помощь медики.
Полиция разбирается в деталях случившегося.
Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге в Бердичеве, где подростки избили сверстницу и ее маму, снимая все на видео. А также сообщали о драке школьниц в Запорожье, которую снимали на видео.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...