Происшествия

В Кривом Роге мужчина зверски избил школьника, с которым поссорился его сын (фото)

В Кривом Роге мужчина ударил в глаз 11-летнего ребенка, с которым поссорился его сын. Ранее в Черновцах учитель физики ударил школьника.

Как сообщает «Первый Криворожский», инцидент произошел 1 октября.

Случилось все в Саксаганском районе города. Мужчина якобы решил разобраться в конфликте сына и другого ученика школы № 72, в которой учатся мальчики.

В результате таких «разборок», у пострадавшего школьника гематомы на лице, заплывший глаз. Мальчику оказывают помощь медики.

Полиция разбирается в деталях случившегося.

Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге в Бердичеве, где подростки избили сверстницу и ее маму, снимая все на видео. А также сообщали о драке школьниц в Запорожье, которую снимали на видео.

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