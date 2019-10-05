Марафон в Киеве: какие дороги перекроют 6 октября (карты)

Общество и люди

В связи с проведением в Киеве Международного марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019, в воскресенье, 6 октября в столице перекроют для проезда некоторые улицы и ограничат движение транспорта. Об этом сообщает столичная патрульная полиция в Facebook.

Список улиц на которых 6 октября будет ограничено движение транспортных средств:

- Владимирский проезд (с 21:00 до 22:00);

- ул. Аллы Тарасовой (с 21:00 до 22:00);

- ул. Малая Житомирская (с 21:00 до 22:00);

- ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской) (с 05:00 до 22:00);

- ул. Трехсвятительская (с 05:00 до 22:00);

- ул. Михайловская (от Михайловской пл. до Михайловского пер.) (с 05:00 до 22:00);

- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской пл.) (с 05:00 до 22:00);

- ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-р Шевченко) (с 08:00 до 11:15);

- б-р Тараса Шевченка (с 08:00 до 11:15);

- ул. Богдана Хмельницкого (с 08:00 до 11:45);

- площадь Победы (с 08:00 до 11:15);

- ул. Саксаганского (с 08:00 до 11:15) (от пл. Победы до ул. Льва Толстого) (с 08:00 до 11:15);

- ул. Льва Толстого (с 8:00 до 11:15) (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) (с 08:00 до 11:15);

- ул. Жилянская (с 08:00 до 11:15);

- ул. Большая Васильковская (с 08:00 до 11:15) (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) (с 08:00 до 11:15);

- ул. Крещатик (с 08:00 до 11:45);

- Европейская площадь (с 08:00 до 11:45);

- Музейный переулок (с 08:00 до 11:45);

- ул. М. Грушевского (с 08:00 до 11:45);

- Петровская аллея (с 08:00 до 11:45);

- Парковая дорога (с 08:00 до 11:45);

- Днепровский спуск (с 08:30 до 12:15);

- аллея Героев Крут (с 08:30 до 12:15);

- ул. Лаврская (с 08:30 до 12:15);

- ул. Запечерный (с 08:30 до 12:15);

- мост Патона (в направлении центра) (с 8:45 до 13:15)

- просп. Соборности (в направлении центра, от в. Сверстюка) (с 8:45 до 13:00)

- ул. Сверстюка (с 8:45 до 13:00)

- Русановский канал (с 8:45 до 13:00)

- ул. Энтузиастов (с 8:45 до 13:00)

- Русановская набережная (с 8:45 до 13:00)

- Набережное шоссе (в направлении м. Патона) (с 8:45 до 13:45)

- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний вал до Почтовой площади) (с 8:45 до 15:30)

- ул. Трухановская (с 9:00 до 14:30)

- Парк Муромец (с 09:30 до 15:00);

- Северный мост (в направлении м. Почайна) с 09:30 до 15:00;

- ул. Набережно-Рыбальская (с 9:30 до 15:30)

- Гаванский мост (с 09:30 до 15:00);

- ул. Нижний вал (с 9:45 до 15:30)

- ул. Глибочицька (с 9:45 до 15:45)

- Глыбочицкий проезд (с 9:45 до 16:00)

- ул. Сечевых Стрельцов (с 10:00 до 16:00);

- ул. Большая Житомирская (с 10:00 до 16:00).

Как сообщали «ФАКТЫ», из-за проведения марафона в Киеве изменятся маршруты общественного транспорта.

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