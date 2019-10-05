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В России устроили акцию поддержки шамана, который собирался изгнать Путина из Кремля (фото)
В российском Якутске состоялся пикет в поддержку местного шамана Александра Габышева, который шел в Кремль «изгонять демона из Путина».
Пикетчики выступали против преследования Габышева, возбуждения в отношении него уголовного дела и признания шамана невменяемым. Они держали лозунги «Я/Мы Шаман» и «Нет карательной медицине».
Как сообщает «Радио Свобода», более 200 человек вышли на акцию, которая была согласована с властями и прошла мирно.
Напомним, Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после — в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
Как сообщали «ФАКТЫ», по мотивам похода якутского шамана Александра Габышева в Кремль в России создали компьютерную игру «Якутский шаман». Она выполнена в жанре аркады и доступна в Google Play.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!