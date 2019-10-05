- 20:32 Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: прямые трансляции финалов с участием украинцев
- 20:16 Жуткое ДТП в Румынии: 10 человек погибли от столкновения фуры с автобусом
- 20:02 В Софийском соборе обнаружены граффити на польском, чешском, немецком английском и латинском языках
- 19:49 Под общежитием в центре Днепра провалился асфальт: фото и видео с места ЧП
- 19:29 В России устроили акцию поддержки шамана, который собирался изгнать Путина из Кремля
- 19:26 Королевские болельщики: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми были замечены на футбольном матче
- 19:10 Скандал с Мендель: пресс-секретарь Зеленского пожаловалась на травлю
- 19:09 Беринчик – Морено: где смотреть чемпионский бой
- 18:36 Марафон в Киеве: какие дороги перекроют 6 октября (карты)
- 18:28 Головкин – Деревянченко: онлайн-трансляция чемпионского боя за два титула
- 18:09 В Марьинке прогремел смертельный взрыв в жилом доме: опубликованы фото с места трагедии
- 17:49 Убил женщину, ранил ее мужа и дочь: на Волыни отправили под арест 14-летнего мальчика
Под общежитием в центре Днепра провалился асфальт: фото и видео с места ЧП
В субботу, 5 октября, в центре Днепра под зданием общежития НТУ «Днепровская политехника» провалился асфальт. Подобная ситуация произошла в Киеве в районе железнодорожного вокзала.
В Днепре жителей дома, где произошло ЧП, эвакуировали.
Как сообщает «Информатор», из-за дождя и строительства по соседству метро под домом № 17 на проспекте Яворницкого размыло пески и асфальт рухнул. Кроме того, с торца строения валятся кирпичи.
На месте работает патруль полиции, спасатели и аварийная служба. Тротуарную часть оградили сигнальной лентой. Студентов, жителей дома и сотрудников общежития эвакуировали.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце сентября в Болградском районе Одесской области во время дождя обрушился фрагмент автодороги и образовался провал глубиной более двух метров. А в начале лета в самом центре Киева, на Крещатике, провалились под асфальт два автомобиля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!