Происшествия

Под общежитием в центре Днепра провалился асфальт: фото и видео с места ЧП

В субботу, 5 октября, в центре Днепра под зданием общежития НТУ «Днепровская политехника» провалился асфальт. Подобная ситуация произошла в Киеве в районе железнодорожного вокзала.

В Днепре жителей дома, где произошло ЧП, эвакуировали.

Как сообщает «Информатор», из-за дождя и строительства по соседству метро под домом № 17 на проспекте Яворницкого размыло пески и асфальт рухнул. Кроме того, с торца строения валятся кирпичи.

На месте работает патруль полиции, спасатели и аварийная служба. Тротуарную часть оградили сигнальной лентой. Студентов, жителей дома и сотрудников общежития эвакуировали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце сентября в Болградском районе Одесской области во время дождя обрушился фрагмент автодороги и образовался провал глубиной более двух метров. А в начале лета в самом центре Киева, на Крещатике, провалились под асфальт два автомобиля.

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