Происшествия

Жуткое ДТП в Румынии: 10 человек погибли от столкновения фуры с автобусом (фото)

В Румынии в уезде Яломица, недалеко от города Урзичени, пассажирский автобус столкнулся с фурой. В результате аварии погибли 10 человек, 7 тяжело травмированы. Напомним, неделю назад на трассе Киев — Одесса столкнулся грузовик с маршруткой, в результате пострадали 11 человек, один погиб.

Об аварии в Румынии сообщает «Укринформ» со ссылкой на инспекторат уезда по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, авария произошла около 5 часов утра на трассе DN 2A возле села Сфынтул Георге. Полиция предполагает, что водитель фуры заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус.

Оба водителя транспортных средств, а также 8 пассажиров автобуса, ехавших на работу, погибли на месте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП на трассе Киев- Чоп, в котором фура влетела в автобус с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), которые возвращались с отдыха в Карпатах. В результате аварии 9 человек погибли.

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