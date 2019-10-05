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Жуткое ДТП в Румынии: 10 человек погибли от столкновения фуры с автобусом (фото)
В Румынии в уезде Яломица, недалеко от города Урзичени, пассажирский автобус столкнулся с фурой. В результате аварии погибли 10 человек, 7 тяжело травмированы. Напомним, неделю назад на трассе Киев — Одесса столкнулся грузовик с маршруткой, в результате пострадали 11 человек, один погиб.
Об аварии в Румынии сообщает «Укринформ» со ссылкой на инспекторат уезда по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, авария произошла около 5 часов утра на трассе DN 2A возле села Сфынтул Георге. Полиция предполагает, что водитель фуры заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус.
Оба водителя транспортных средств, а также 8 пассажиров автобуса, ехавших на работу, погибли на месте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП на трассе Киев- Чоп, в котором фура влетела в автобус с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), которые возвращались с отдыха в Карпатах. В результате аварии 9 человек погибли.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!