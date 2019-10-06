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Спорт

Головкин – Деревянченко: полное видео боя

7:14 6 октября 2019 1440
Головкин – Деревянченко: полное видео боя
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 5 на 6 октября в Нью-Йорке прошел бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и украинцем Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения).

Наш соотечественник считался до боя явным аутсайдером, и первые раунды подтвердили прогнозы специалистов и букмекеров. Уже в первой трехминутке Сергей побывал на канвасе ринга в нокдауне, а во второй получил серьезное рассечение над правым глазом.

Впрочем, эти неприятности лишь разозлили Деревянченко, который в дальнейшем ни в чем не уступал именитому оппоненту, раз за разом потрясая казахстанца серией ударов. В какой-то из моментов по подсчетам украинец вел в счете, но у судей на данный счет было свое мнение, которые единогласным решением — 114:113, 115:112, 115:112 — отдали победу Головкину.

«В первом раунде Геннадий попал мне в область затылка, когда я уклонялся от его удара. Никакого потрясения не было, я просто встал и продолжил бой. Из-за рассечения, полученного во втором раунде, у меня иногда закрывался глаз, и когда это происходило, соперник находил меня ударом. Конечно, если это возможно, я хотел бы провести реванш против Головкина. Я готов к этому», — поделился своими впечатлениями Деревянченко во время послематчевого интервью на ринге.

Таким образом, украинец и во втором поединке не смог завоевать чемпионский пояс — напомним, в октябре 2018-го Сергей также в Нью-Йорке проиграл по очкам американцу Дэниэлу Джейкобсу за вакантный титул IBF.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Денис Беринчик в ярком бою против мексиканца Патрицио Лопеса Морено защитил чемпионский пояс.

Фото DAZN

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