- 08:28 Головкин – Деревянченко: стали известны судейские записки
- 08:28 "Украинагейт": Трамп назвал "стрелочника", подбившего его на скандальный разговор с Зеленским
- 08:08 День учителя 2019: короткие поздравления педагогам
- 08:06 Всеукраинское вече на Майдане: онлайн-трансляция масштабных протестов в центре Киева
- 08:04 Уиттакер – Адесанья: видео нокаута в чемпионском бою UFC
- 08:02 60 лет вместе: одесситы отметили «бриллиантовую» свадьбу торжественной регистрацией брака
- 07:49 Специальная подушка контролирует дыхание и сердцебиение спящего малыша
- 07:45 Путин внезапно отчитал пропагандистов Кремля из-за Украины: ему ответили
- 07:35 Где смотреть онлайн «Колос» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 10-го тура чемпионата Украины
- 07:29 Отец Меган Маркл вступился за прессу и пояснил, почему передал журналистам скандальное письмо дочери
- 07:22 Украинец Беринчик в ярком бою защитил чемпионский пояс: полное видео
- 07:17 Готовьте шарфы и зонтики: синоптики дали прогноз на ближайшие два дня
Головкин – Деревянченко: полное видео боя
В ночь с 5 на 6 октября в Нью-Йорке прошел бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (40 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и украинцем Сергеем Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения).
Наш соотечественник считался до боя явным аутсайдером, и первые раунды подтвердили прогнозы специалистов и букмекеров. Уже в первой трехминутке Сергей побывал на канвасе ринга в нокдауне, а во второй получил серьезное рассечение над правым глазом.
Впрочем, эти неприятности лишь разозлили Деревянченко, который в дальнейшем ни в чем не уступал именитому оппоненту, раз за разом потрясая казахстанца серией ударов. В какой-то из моментов по подсчетам украинец вел в счете, но у судей на данный счет было свое мнение, которые единогласным решением — 114:113, 115:112, 115:112 — отдали победу Головкину.
«В первом раунде Геннадий попал мне в область затылка, когда я уклонялся от его удара. Никакого потрясения не было, я просто встал и продолжил бой. Из-за рассечения, полученного во втором раунде, у меня иногда закрывался глаз, и когда это происходило, соперник находил меня ударом. Конечно, если это возможно, я хотел бы провести реванш против Головкина. Я готов к этому», — поделился своими впечатлениями Деревянченко во время послематчевого интервью на ринге.
Таким образом, украинец и во втором поединке не смог завоевать чемпионский пояс — напомним, в октябре 2018-го Сергей также в Нью-Йорке проиграл по очкам американцу Дэниэлу Джейкобсу за вакантный титул IBF.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Денис Беринчик в ярком бою против мексиканца Патрицио Лопеса Морено защитил чемпионский пояс.
Фото DAZN
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!