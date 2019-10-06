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Уиттакер – Адесанья: видео нокаута в чемпионском бою UFC
В ночь с 5 на 6 октября в Мельбурне (Австралия) на арене «Марвел Стэдиум» прошел бой за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе между действующим обладателем пояса новозеландцем Робертом Уиттакером (20 побед, 9 из них — нокаутом, 5 поражений) и временным чемпионом нигерийцем Исраэлем Адесаньей (18 побед, 14 из них — нокаутом).
Свой последний бой Уиттакер провел более года назад, в начале июня 2018-го, победив в матче-реванше Йоэля Ромеро и защитив свой пояс. В начале нынешнего года Роберт должен был проводить очередную защиту против Келвина Гастелама, но снялся с поединка из-за болей в животе и последующей операции по удалению грыжи. В итоге за временный титул с Гастеламом дрался Адесанья, и победил того решением судей, после чего получил шанс провести бой с Уиттакером за полноценный титул.
Чемпионский поединок получился скоротечным. В целом контролируя ход боя, Адесанья отправил Уиттакера на настил, но судья в октагоне не позволил Исраэлю бросится на добивание, а вот во второй пятиминутке один из ударов нигерийца настолько потряс Роберта, что тот упал во второй раз и позволил сопернику завершить поединок в свою пользу.
Lo noquea!!! @stylebender vence a Whittaker por TKO en round 2! #UFC243 pic.twitter.com/NExdl2u6kz— UFC Español (@UFCEspanol) 6 октября 2019 г.
Таким образом, Адесанья продолжил свою победную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и теперь хочет встречи в октагоне с непобедимым доселе Паулу Коштой (13 побед, 11 из них – нокаутом). Примечательно, что бразилец находился в зале во время боя, и, услышав о брошенном вызове, похоже, ответил согласием.
#ANdNew @stylebender campeón indiscutido de peso medio! #UFC243 pic.twitter.com/sHYPikRgKP— UFC Español (@UFCEspanol) 6 октября 2019 г.
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