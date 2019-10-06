Уиттакер – Адесанья: видео нокаута в чемпионском бою UFC

Спорт

В ночь с 5 на 6 октября в Мельбурне (Австралия) на арене «Марвел Стэдиум» прошел бой за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе между действующим обладателем пояса новозеландцем Робертом Уиттакером (20 побед, 9 из них — нокаутом, 5 поражений) и временным чемпионом нигерийцем Исраэлем Адесаньей (18 побед, 14 из них — нокаутом).

Свой последний бой Уиттакер провел более года назад, в начале июня 2018-го, победив в матче-реванше Йоэля Ромеро и защитив свой пояс. В начале нынешнего года Роберт должен был проводить очередную защиту против Келвина Гастелама, но снялся с поединка из-за болей в животе и последующей операции по удалению грыжи. В итоге за временный титул с Гастеламом дрался Адесанья, и победил того решением судей, после чего получил шанс провести бой с Уиттакером за полноценный титул.

Чемпионский поединок получился скоротечным. В целом контролируя ход боя, Адесанья отправил Уиттакера на настил, но судья в октагоне не позволил Исраэлю бросится на добивание, а вот во второй пятиминутке один из ударов нигерийца настолько потряс Роберта, что тот упал во второй раз и позволил сопернику завершить поединок в свою пользу.

Таким образом, Адесанья продолжил свою победную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и теперь хочет встречи в октагоне с непобедимым доселе Паулу Коштой (13 побед, 11 из них – нокаутом). Примечательно, что бразилец находился в зале во время боя, и, услышав о брошенном вызове, похоже, ответил согласием.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом в бою с Дастином Порье добыл 28-ю победу в карьере.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter