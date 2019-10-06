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Спорт

Головкин – Деревянченко: стали известны судейские записки (фото)

8:28 6 октября 2019 84
Головкин – Деревянченко: стали известны судейские записки
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 5 на 6 октября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке украинец Сергей Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения) уступил решением судей именитому казахстанцу Геннадию Головкину (40 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья).

Все три судьи единогласным решением присудили победу в поединке Головкину. При этом двое из них отдали преимущество нашему соотечественнику в пяти раундах, а один — и вовсе в шести.

Отметим, что изначально зрители на Madison Square Garden, способном вместить более 20 тысяч людей, больше поддерживали Геннадия Головкина, но после боя, когда казахстанец давал интервью в ринге, освистали звездного боксера, тем самым выразив недовольство решением судей.

Напомним, «ФАКТЫ» вели онлайн-трансляцию чемпионского боя Головкин — Деревянченко.

Фото DAZN

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