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Девочки-подростки устроили "шоу" на кладбище, а потом публично покаялись (видео)
Две девочки-школьницы устроили на одном из киевских кладбищ циничное шоу с нецезурной бранью. Ранее под Киевом малолетние вандалы ради развлечения повредили семь надгробий, три из которых реставрации уже не подлежат.
Видео опубликовал в Facebook «Киев Оперативный».
Одна из девушек, опираясь на надгробный крест, говорит, что не понимает, почему это считается надругательством. Далее, употребляя нецензурные слова, она утверждает, что покойникам «все равно, что я тут делаю».
Позже девушка, которая устроила шоу на кладбище и снимала это на видео, заявила, что раскаялась и записала ролик, в котором просит извинения у родственников умершего человека.
«Я хочу искренне извиниться за этот поступок, я вообще не думала головой, что я тогда делала. Мне очень дико стыдно. Я пересматриваю это и у меня возникает вопрос, зачем я это сделала. Я просто хочу извиниться перед родственниками человека, который там похоронен… Мне стыдно, я подставила своих родных и близких. Я искренне прошу прощения у всех», — добавила она.
Отметим, нередки случаи, когда подростки выплескивают свои эмоции именно на кладбище. Так, в Калиновском районе Винницкой области 14-летний школьник после ссоры со сверстниками на местном кладбище разгромил около 60 могил. Подобная история произошла в селе Николаевка Полтавской области, где перед поминальным днем подростки-вандалы повалили и разбили надгробные памятники.
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