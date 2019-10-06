Происшествия

Под Винницей молодая продавщица покончила с собой из-за обвинения в краже денег из кассы: подробности трагедии

В Тульчине Винницкой области 22-летняя продавец магазина повесилась, предположительно, из-за недостачи в 7 тысяч гривен в кассе. Напомним, в Тернополе школьница покончила с собой после прочтения культового романа.

В сюжете ТСН говорится, что трагедия на Винничине произошла после ревизии в торговой точке, где работала погибшая.

Тело обнаружил брат девушки в квартире, которую она снимала, и сразу вызвал скорую и сообщил в полицию.

Начальник следственного отдела Тульчинской полиции Сергей Чефтелов рассказал, что на погибшей не было видимых телесных повреждений, предсмертной записки она не оставила.

Настю, так звали погибшую, воспитывала бабушка, так как родители были лишены родительских прав еще при ее рождении. Работать в магазин одежды она устроилась после окончания учебы.

После того, как в магазине прошла ревизия, хозяйка приехала к родственникам Насти и заявила, что в кассе недостача, потребовав ее вернуть.

Сейчас магазин одежды закрыт, а рядом с ним на коробках стоят фото Насти и цветы. Продавцы соседних магазинов уверяют, что шокированы произошедшим, так как девушка по их мнению не могла взять из кассы деньги. Они охарактеризовали погибшую как скромную, совестливую и бережливую.

В сюжете говорится, что хозяйка магазина по телефону сказала журналистам, что 7 тысяч гривен действительно пропали из кассы и она дала Насте несколько дней, чтобы их вернуть. Женщина также накмекнула на возможные проблемы девушки на любовном фронте.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Самоубийство», однако в случае, если будет установлено, что девушку до суицида довели, она изменится.

Родственники погибшей девушки уже обратились в прокуратуру. А владелица магазина повесила на его дверях табличку о продаже торговой точки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии под Тернополем, где 12-летний мальчик повесился, предположительно, из-за разбитого мобильного телефона. Также писали о суициде, который совершила пожилая киевлянка, выбросившись из окна 4 этажа многоэтажного дома.

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