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В Киеве мать совершила суицид на глазах у сына: фото и видео с места ЧП
В субботу, 5 октября, в Киеве пожилая женщина выбросилась из окна 4 этажа многоэтажного дома и погибла. Два дня назад в Киеве погиб 14-летний подросток, который выпрыгнул с десятого этажа.
Сегодняшний инцидент произошел на Березняках около 10:20 утра.
Как сообщает «Информатор», в момент трагедии в квартире находился сын женщины. Мать выждала момент, когда он выйдет из комнаты, забралась на подоконник и, когда сын вошел в комнату, она выпрыгнула из окна. Мужчина не успел помешать матери совершить самоубийство. Смерть от удара наступила мгновенно.
По словам полиции, женщина страдала онкологическим заболеванием. Она постоянно испытывала сильные боли и уже неоднократно пыталась покончить с собой.
На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как полицейские помешали совершить суицид мужчине в Мариуполе (Донецкая область). Перед этим в центре Киева комбату полка киевской патрульной полиции Алексею Оленину пришлось пять часов провести на крыше многоэтажки, чтобы уговорить молодого парня не лишать себя жизни.
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