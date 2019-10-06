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Впору становиться на лыжи: Буковель засыпало снегом (фото)
В селе Поляниця Ивано-Франковской области 6 октября, где находится самый крупный горнолыжный курорт Украины Буковель, выпал снег. Это видно по видео с web-камеры курорта.
Снег продолжает падать и образовался уже немалый снежный покров. Зимний сезон может длиться с ноября по апрель.
Как писали «ФАКТЫ», утром 5 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах также выпал снег. Фото показали спасатели, работающие в составе Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По прогнозам синоптиков, в Украине в ближайшие дни возможны снег с заморозками. 6 октября дожди пройдут преимущественно на западе и севере. На западе ближе к Карпатам возможен мокрый снег. Температура воздуха завтра +6 +13, на юге и востоке +12 +17 градусов.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.