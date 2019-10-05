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Дожди, снег и заморозки: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
В Украине в ближайшие дни возможны снег с заморозками. Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«6 октября дожди пройдут преимущественно на Западе и Севере. На Западе ближе к Карпатам возможен мокрый снег. Температура воздуха завтра +6 +13, на юге и востоке +12 +17 градусов», — говорится в сообщении.
Согласно ее прогнозу, понедельник в Украине ожидается преимущественно холодным.
«На западе и севере и в большинстве центральных областей ночью до небольших минусов, днем +6 +11 градусов. На юге, востоке, в Днепре и районах будет немного теплее, днем +10 +16 градусов», — пишет она.
Диденко прогнозирует, что в ночь на 7 октября на востоке Украины пройдут дожди.
«Днем в понедельник осадки наиболее вероятны в западных и северных областях, возможен местами мокрый снег», — пишет она.
Как писали «ФАКТЫ», утром 5 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. В сети показали фото, которые сняли спасатели, работающие в составе Черногорского горного поисково-спасательного поста.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...