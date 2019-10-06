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Порошенко и Билецкий схлестнулись за кулисами программы Шустера (видео)
В пятницу, 4 октября, во время программы Савика Шустера «Свобода слова» между экс- президентом Украины Петром Порошенко и лидером партии «Национальный корпус» Андреем Билецким произошла словесная перепалка по поводу Минских соглашений и так называемой «формулы Штрайнмайера».
Видео опубликовано на странице «Шустер LIVE» в Facebook.
Поводом для конфликта стало выступление националиста Билецкого, во время которого пятому президенту напомнили, что именно он подписал Минские соглашения, которые якобы угрожают целостности Украины, а также Билецкий вспомнил о «формуле Штайнмайера», от которой сегодня Порошенко открещивается.
Диалог на видео неразборчивый, понятно только, что собеседники спорят о минском процессе.
Во время ссоры Порошенко заявил, что Билецкий не отвечает за Минский процесс, на что националист парировал, что он и его «побратимы» отвечали за «Минск-2» в 2014—2015 годах. Однако пятый президент Украины заявил, что не понимает о чем говорит националист.
«Вы что-то забываете. Мы были первым, кто митинговал против „формулы Штайнмайера“. Первыми! Будет прекрасно, если мы с вами попрощаемся, как и страна», — ответил Билецкий Порошенко.
В ответ экс-президент заявил, что лидер националистов не имеет ни прав ни полномочий говорить за всю страну: «За страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий».
Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске 1 октября согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. Это решение ТКГ, а также разведение сил в Районе Золотое — Петровское, открывает возможность проведения в этом году встречи лидеров «нормандской четверки» по Донбассу.
Активисты, протестующие против подписания Украиной «формулы Штайнмайера», объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созывают в воскресенье, 6 октября, вече на Майдане Независимости в Киеве.
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