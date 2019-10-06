Всеукраинское вече на Майдане: онлайн-трансляция масштабных протестов в центре Киева (видео)

Украина

Активисты, протестующие против подписания Украиной «формулы Штайнмайера», объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом говорится на странице «ВІЧЕ: Зупинимо капітуляцію» в Facebook.

«Украина стоит за полшага к капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь к автономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и „народной милиции“ и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создание Движения сопротивления капитуляции», — говорится в сообщении.

Акция состоится 6 октября в 12:00 на Майдане Независимости под национальными флагами Украины.

Как заявили активисты, сопротивление капитуляционным действиям власти требует объединения и мобилизации усилий всего общества. Для этого необходимо объединяться в широкое движение против капитуляции Украины.

Активисты собираются выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и план дальнейших действий.

«Приносите с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции», — призвали активисты.

«ФАКТЫ» будут вести видеотрансляцию протестов с Майдана.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске 1 октября согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. Это решение ТКГ открывает возможность проведения в этом году встречи лидеров «нормандской четверки» по Донбассу.

На следующий день, 2 октября, в Киеве на Майдане, возле Верховной Рады и Офиса президента, а также на центральных площадях крупных городов состоялись массовые акции с требованием не допустить капитуляции.

Два облсовета — Львовский и Тернопольский — осудили решение президента отвести в рамках «формулы Штайнмайера» украинскую армию от линии разграничения на Донбассе.

В видеобращении 3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть напишет новый закон об особом статусе Донбасса в сотрудничестве со «всем украинским обществом». В ЕС выразили надежду, что реализация так называемой «формулы Штайнмайера» приведет к имплементации Минских договоренностей.

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