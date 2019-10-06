Общество и люди

В Киеве уничтожили мурал американского художника, созданный в рамках знаменитого проекта (фото)

В Киеве на Дарницкой площади на многоэтажном доме зарисовали мурал американского художника. Об этом пишет киевлянин Роман Федик в Facebook.

Так, стенопись на доме по адресу Харьковское шоссе, 2а, создал в 2016 году художник из Майами Эрнесто Маранж (Maranje). Этот мурал создавали в рамках его проекту Art United Us.

Кстати, в процессе рисования у Эрнесто украли все краски. Он также создал в похожем стиле два мурала на проспектах Бажана и Леси Украинки.

В сети поднялась волна возмущения из-за инцидента.

«Очень жаль, был чудесный мурал», — написала одна из пользователей Facebook.

«Утепляли фасад?» — поинтересовался другой.

«Все должно быть теперь серым и зеленым», — посетовал третий.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области появился яркий мурал с изображением английской королевы Елизаветы II. Автором мурала является художник Тимо Левин.

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