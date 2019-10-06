Участники акции протеста против "формулы Штайнмайера" выдвинули требования к власти (фото, видео)

Политика

На акцию протеста на Майдане независимости в Киеве против «формулы Штайнмайера» пришли около 10 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

«На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащие Национальной гвардии Украины. В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Участники акции требуют запретить введение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, запретить амнистию для боевиков так называемых «ДНР» и «ЛНР», запретить отвод украинских войск от линии разграничения, запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории оккупированного Донбасса, запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» до получения полного контроля над всей украинско-российской границей.

Также митингующие требуют выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.

Такие же акции проходят и в других городах Украины. В частности, в Харькове на митинге на центральную площадь города вышли около ста человек.

В Кременчуге Полтавской области акция проходит у стелы «Герои Небесной сотни».

В Черкассах все противники капитуляции собрались на Соборной площади. Организатором мероприятия выступил «Штаб сопротивления капитуляции — Черкасчина». В руках митингующие держат плакаты: «Задолбали фраера формулой Штайнмайера», «Нет капитуляции!», «Вова, беги!».

В Запорожье у здания облгосадминистрации собралось полтысячи человек на акцию «Вече на Майдане». Люди возмущены возможной капитуляцией Украины.

В Мелитополе Запорожской области на акцию вышли 400. Люди организовываются самостоятельно через социальные сети. Акция проходила у памятника Тарасу Шевченко. Открыл народное вече экс-городской голова, участник АТО Василий Ефименко. Он отметил, что на площади собрались люди, которые не хотят войны и вышли на передовую против российской агрессии еще в 2014 году.

На центральной площади Херсона собралось более 150 человек, чтобы присоединиться ко Всеукраинскому вече «Нет капитуляции!».

Как писали «ФАКТЫ», 1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера».

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