- 16:03 Где смотреть онлайн «Колос» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 10-го тура чемпионата Украины
- 15:42 Участники протестной акции в Киеве двинулись на Банковую и к Зеленскому домой
- 15:26 Парень устроил жуткую бойню на австрийском курорте: пятеро убитых
- 14:35 Зеленский признался, давил ли на него Трамп во время скандального разговора
- 14:28 Участники акции протеста против "формулы Штайнмайера" выдвинули требования к власти
- 14:20 В аэропорту Саратова хакеры развлекли пассажиров взрослым видео с больших экранов
- 14:00 Златан Ибрагимович подарил себе на день рождения роскошный автомобиль
- 13:55 "Свадьба не задалась": в Харькове лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля
- 13:39 "Украинагейт": еще один агент ЦРУ готов дать показания против Трампа
- 13:22 Синоптик предупредила украинцев о сильных заморозках
- 13:03 Всеукраинское вече на Майдане: онлайн-трансляция масштабных протестов в центре Киева
- 12:58 Невеста отдала дань памяти умершему отцу: прах покойного в свадебном маникюре и его портрет – на туфлях
Участники акции протеста против "формулы Штайнмайера" выдвинули требования к власти (фото, видео)
На акцию протеста на Майдане независимости в Киеве против «формулы Штайнмайера» пришли около 10 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.
«На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащие Национальной гвардии Украины. В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Участники акции требуют запретить введение особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, запретить амнистию для боевиков так называемых «ДНР» и «ЛНР», запретить отвод украинских войск от линии разграничения, запретить образование любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории оккупированного Донбасса, запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» до получения полного контроля над всей украинско-российской границей.
Также митингующие требуют выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.
Такие же акции проходят и в других городах Украины. В частности, в Харькове на митинге на центральную площадь города вышли около ста человек.
В Кременчуге Полтавской области акция проходит у стелы «Герои Небесной сотни».
В Черкассах все противники капитуляции собрались на Соборной площади. Организатором мероприятия выступил «Штаб сопротивления капитуляции — Черкасчина». В руках митингующие держат плакаты: «Задолбали фраера формулой Штайнмайера», «Нет капитуляции!», «Вова, беги!».
В Запорожье у здания облгосадминистрации собралось полтысячи человек на акцию «Вече на Майдане». Люди возмущены возможной капитуляцией Украины.
В Мелитополе Запорожской области на акцию вышли 400. Люди организовываются самостоятельно через социальные сети. Акция проходила у памятника Тарасу Шевченко. Открыл народное вече экс-городской голова, участник АТО Василий Ефименко. Он отметил, что на площади собрались люди, которые не хотят войны и вышли на передовую против российской агрессии еще в 2014 году.
На центральной площади Херсона собралось более 150 человек, чтобы присоединиться ко Всеукраинскому вече «Нет капитуляции!».
Как писали «ФАКТЫ», 1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...